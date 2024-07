Avviso dell’Aeronautica: caldo ancora più intenso in arrivo, 12 regioni in allerta per temperature intorno ai 40°C

L’ondata di caldo africano che sta colpendo l’Italia non accenna a diminuire, anzi, si intensificherà ulteriormente nelle prossime giornate al Centro-Sud. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per fenomeni intensi, che evidenzia come le temperature siano destinate a crescere ancora, raggiungendo picchi estremi in molte zone del Paese.

L’Avviso dell’Aeronautica Militare

Secondo la previsione diffusa dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) alle ore 12:00 UTC del 31 luglio 2024, le condizioni di onda di calore persisteranno per diverse ore in varie regioni d’Italia.

In particolare, nelle prossime 36 ore, si prevedono temperature massime che potranno raggiungere i 39-40°C nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio.

Sicilia e Sardegna vedranno temperature ancora più estreme, con picchi che potrebbero superare i 40°C nelle aree interne. Questo scenario durerà almeno per le prossime 48-60 ore.

L’avviso prevede inoltre un aumento delle temperature, con punte oltre i 38°C, a partire dalla seconda metà della mattinata di giovedì 1 agosto 2024, su diverse altre regioni italiane. Le aree interessate includono Emilia, Marche, Abruzzo, Molise, per le successive 9-12 ore; Campania, Puglia e Basilicata, per le successive 36 ore.