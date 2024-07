Meteo BARI, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Bari

Prendiamo in esame le previsioni meteo della città di Bari per i prossimi giorni, con un’analisi dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per ogni singola giornata.

Giovedì, 1 Agosto 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature che si manterranno elevate. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, non sono previste precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 25.9°C e i 32.6°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 25% e il 57%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 5km/h e i 18km/h, provenendo principalmente da direzioni comprese tra Sud-Ovest e Nord-Est.

Venerdì, 2 Agosto 2024

Anche per Venerdì è prevista una giornata all’insegna del sereno. Le temperature si manterranno elevate, con valori minimi intorno ai 28.4°C e massimi intorno ai 34.8°C. L’umidità sarà leggermente superiore rispetto al giorno precedente, con valori compresi tra il 32% e il 57%. Il vento sarà prevalentemente debole, con intensità variabile tra i 2km/h e i 17km/h, provenendo da diverse direzioni.

Sabato, 3 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata sono previsti cambiamenti significativi. Dalle ore centrali del mattino sono attese precipitazioni, inizialmente sotto forma di temporale e successivamente come piogge sparse e nuvolosità. Le temperature si manterranno elevate fino al sopraggiungere del temporale, con valori compresi tra i 28.9°C e i 33.8°C. L’umidità aumenterà notevolmente durante le precipitazioni, arrivando fino al 78%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 15km/h e i 19km/h, principalmente provenendo da direzioni comprese tra Ovest e Nord-Est.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche attese per i prossimi giorni a Bari. È importante tenere sempre sotto controllo le previsioni in tempo reale per eventuali aggiornamenti e cambiamenti nelle condizioni meteo.