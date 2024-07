Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 01/08/2024 a Sabato 03/08/2024

Previsioni Meteo Brescia prossimi giorni 1 Agosto, 2 Agosto e 3 Agosto:

Il tempo a Brescia nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative, con condizioni meteorologiche diverse e interessanti. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 1 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 26-27°C per poi avere un cielo sereno verso le prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà per lo più sereno con un’ulteriore lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 31-32°C. Nel primo pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa, con temperature che oscilleranno tra i 33-35°C. Durante le ore pomeridiane, il cielo si manterrà nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature fino a 32-34°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà ancora coperto con temperature attorno ai 30°C. La giornata sarà caratterizzata da venti moderati con una direzione prevalente da sud-ovest e una velocità compresa tra 8 e 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-60% per gran parte della giornata.

Venerdì, 2 Agosto 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 24-25°C. Durante le prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature fino a 23-24°C. Nel corso della mattinata, le condizioni meteo rimarranno stabili con una copertura nuvolosa e temperature tra 26-28°C. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 29-31°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature fino a 24-26°C. I venti avranno una direzione prevalente da sud-ovest con una velocità compresa tra 4 e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50-70% per gran parte della giornata, con un aumento verso le ore serali.

Sabato, 3 Agosto 2024:

La giornata inizierà con condizioni meteorologiche prevalentemente coperte e temperature intorno ai 22-23°C. Durante le prime ore del mattino, il cielo si manterrà coperto con una leggera diminuzione delle temperature fino a 21-22°C. Nel corso della mattinata, è prevista la presenza di nubi sparse con temperature tra 24-25°C. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una leggera diminuzione delle temperature fino a 26-27°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 23-25°C. I venti avranno una direzione prevalente da sud-est con una velocità compresa tra 3 e 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-80% per gran parte della giornata, con precipitazioni previste nelle prime ore del mattino.

Queste previsioni dettagliate offrono una panoramica completa sulle condizioni meteorologiche a Brescia nei prossimi giorni, consentendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e di prepararsi adeguatamente alle variazioni del clima.