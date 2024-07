Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Cagliari

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari promettono un clima stabile e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 1 Agosto 2024

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature in rapida crescita fino a raggiungere i 34.3°C intorno alle 13:00. L’umidità si manterrà costante tra il 33% e il 67%. Il vento soffierà da est-sudest con intensità variabile tra 4 e 12 km/h.

Venerdì, 2 Agosto 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 22.9°C. Nel corso della mattinata il cielo resterà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 39.5°C intorno alle 12:00, seguito da una diminuzione nel pomeriggio. L’umidità varierà tra il 18% e il 99%, mentre i venti soffieranno principalmente da nord-ovest con intensità variabile tra 2 e 25 km/h.

Sabato, 3 Agosto 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 29.4°C, con un aumento dell’umidità fino al 78%. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i 26.3°C e i 39.8°C. Il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con intensità variabile tra 5 e 28 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Cagliari si prospetta caldo e soleggiato, con temperature che raggiungeranno picchi elevati nelle ore centrali della giornata. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione al sole e mantenere un’adeguata idratazione, considerando anche l’umidità presente nell’aria. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni meteo in tempo reale per eventuali variazioni. Buon fine settimana a tutti!