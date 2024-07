Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Catanzaro

Il tempo previsto per i prossimi giorni a Catanzaro sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature elevate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, 1 Agosto 2024, Venerdì, 2 Agosto 2024 e Sabato, 3 Agosto 2024.

Giovedì, 1 Agosto 2024

Durante la giornata di Giovedì, ci attendiamo un cielo completamente sereno e temperature elevate. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da una temperatura di circa 26°C con un’umidità del 56%. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 32.9°C alle 9:00 con un’umidità del 37%. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature intorno ai 33-34°C e un’umidità che si attesterà intorno al 40%. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 26-27°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 3 e i 32 km/h provenendo principalmente da ovest e nord-ovest.

Venerdì, 2 Agosto 2024

Anche Venerdì presenta un cielo sereno e temperature elevate. Durante la notte, le temperature saranno intorno ai 25-26°C con un’umidità del 80%. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno progressivamente e si attesteranno intorno ai 34-35°C con un’umidità del 25-30%. Nel pomeriggio, nonostante un leggero calo delle temperature, il cielo rimarrà sereno con valori intorno ai 30-35°C. Durante la sera, le temperature scenderanno fino a 24-25°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 2 e i 32 km/h provenendo principalmente da ovest e nord-ovest.

Sabato, 3 Agosto 2024

Anche per Sabato le previsioni indicano un cielo sereno e temperature elevate. Durante la notte, le temperature saranno intorno ai 24-25°C con un’umidità del 60%. Durante la mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente e si attesteranno intorno ai 33-34°C con un’umidità del 30%. Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C con un’umidità del 40-50%. Durante la sera, le temperature caleranno fino a 25-26°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra 0 e 11 km/h provenendo principalmente da ovest e nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro prevedono condizioni stabili con cieli sereni e temperature elevate per i prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere adeguata idratazione.