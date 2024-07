Meteo Genova, previsioni da Giovedì 01/08/2024 a Sabato 03/08/2024

Giovedì, 1 Agosto 2024

Le previsioni meteo per giovedì a Genova indicano nubi sparse al mattino con un leggero aumento dell’umidità. Durante la giornata, il cielo rimarrà coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 30 gradi. Il vento soffierà principalmente da direzione sud-sudest con una velocità media compresa tra 10 e 15 km/h. L’umidità sarà costante intorno al 70-80% per gran parte della giornata.

Venerdì, 2 Agosto 2024

Venerdì, il cielo a Genova sarà prevalentemente sereno, con temperature che oscilleranno intorno ai 30 gradi. Durante la mattina e il pomeriggio, è previsto un leggero aumento delle nuvole, senza tuttavia alcuna precipitazione. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da nord-nordest. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, attestandosi intorno al 60-70%.

Sabato, 3 Agosto 2024

Per quanto riguarda sabato, il cielo a Genova sarà nuovamente coperto, con temperature leggermente in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della giornata, è prevista un aumento delle nuvole, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità moderata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-80% per gran parte della giornata.

In sintesi, il prossimo fine settimana a Genova sarà caratterizzato da temperature elevate e condizioni generalmente stabili, con solo lievi variazioni delle condizioni del cielo. Sia venerdì che sabato, le precipitazioni saranno molto scarse, se non del tutto assenti, e il vento non dovrebbe rappresentare un fattore di rilievo. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.