Meteo Italia: anticiclone africano meno forte da Venerdì, arrivano TEMPORALI anche violenti

L’Italia sta vivendo una prolungata fase di bel tempo, dominata dall’anticiclone sub-tropicale africano che continua a mantenere le condizioni meteo improntate alla stabilità. Questo anticiclone sta portando anche un’ondata di caldo intenso, con temperature che in molte aree del Centro-Sud stanno toccando punte estreme, raggiungendo valori di 38-40 gradi, in particolare nelle zone interne delle regioni tirreniche.

Le alte temperature stanno rendendo le giornate particolarmente difficili, soprattutto nelle ore centrali del giorno. L’aria rovente sta avvolgendo tutto il paese, con la sensazione di afa che si fa sentire anche nelle ore serali e notturne, soprattutto lungo le coste e nelle grandi città. La mancanza di precipitazioni significative sta inoltre accentuando la percezione di caldo, aggravando la siccità in alcune aree del Paese, in particolar modo al Sud.

Cambiamenti in arrivo: temporali in arrivo con l’inizio di Agosto

Tuttavia, questa situazione di stallo atmosferico sembra destinata a cambiare con l’inizio di agosto. L’anticiclone africano inizierà infatti a mostrare segni di cedimento, aprendo la strada all’arrivo di aria lievemente più fresca di origine atlantica. Questo cambio di scenario sarà particolarmente evidente a partire da venerdì 2 agosto, quando un primo indebolimento dell’anticiclone favorirà l’ingresso di masse d’aria più fresche in quota al Nord Italia. L’effetto sarà soprattutto quello del ritorno dell’instabilità, ma anche l’aspetto termico ne gioverà un po’, con un lieve calo delle temperature.

Venerdì 2 Agosto: aria più fresca in quota e temporali al Nord

Il primo segnale del cambiamento arriverà dalle regioni settentrionali, dove un’ondulazione in quota veicolata da un profondo vortice ciclonico situato in Atlantico, nei pressi della Gran Bretagna, favorirà l’ingresso di aria leggermente più fresca e di conseguenza instabile. Questa interazione tra aria fresca in quota e il caldo umido presente nei bassi strati dell’atmosfera darà origine allo sviluppo di temporali.

I fenomeni temporaleschi si manifesteranno inizialmente sulle Alpi, per poi estendersi verso le pianure del Nord-Est nel corso della giornata. Le regioni che dovrebbero assistere ai fenomeni più intensi saranno il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, con i temporali che si concentreranno principalmente nel pomeriggio e nella sera di venerdì. Al Nord-Ovest, invece, i fenomeni saranno più isolati, con un clima che rimarrà per lo più stabile, fatta eccezione per alcuni rovesci localizzati sulle Alpi di Piemonte e Lombardia. Sole e caldo intenso proseguiranno indisturbati al centro-sud.

Sabato 3 Agosto: instabilità al Centro-Sud

Nel corso di sabato 3 agosto, le correnti di origine atlantica si spingeranno ulteriormente verso sud, raggiungendo le regioni centro-meridionali. Anche qui, in un contesto sempre molto caldo, avremo fenomeni di instabilità atmosferica a evoluzione diurna. I temporali dovrebbero organizzarsi fra tarda mattinata e ore pomeridiane soprattutto nelle aree interne del centro Italia, con possibili sconfinamenti verso le pianure e le coste adriatiche. È atteso anche qualche temporale tra il Molise e la Puglia. Per il resto il tempo dovrebbe mantenersi stabile. Al Nord, la situazione dovrebbe migliorare con un ritorno del sole, a parte locale instabilità sui rilievi.

Dunque, il quadro meteorologico previsto per i prossimi giorni suggerisce una fase di transizione verso un clima più dinamico, con il ritorno di fenomeni temporaleschi su diverse regioni italiane, seppur in un contesto ancora molto caldo soprattutto al centro-sud, ma che vedrà un primo alleggerimento della calura sulle regioni settentrionali. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni per maggiori dettagli sulle zone che saranno maggiormente colpite dai temporali, che potranno risultare di intensità importante, associati a grandinate e forti raffiche di vento.