Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 01/08/2024 a Sabato 03/08/2024 Il meteo a L’Aquila per i prossimi tre giorni sarà caratterizzato da cieli sereni nelle prime due giornate, con temperature che raggiungeranno punte massime di 33.7°C il Giovedì e 33.2°C il Venerdì. Tuttavia, Sabato è prevista una variazione delle condizioni atmosferiche, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge deboli nel pomeriggio, accompagnate da una diminuzione delle temperature. Permanendo il vento proveniente da direzione nord-ovest con intensità variabile durante le prime due giornate, Sabato ci sarà un cambiamento nella direzione del vento verso est-sudest con un aumento della velocità in coincidenza con le precipitazioni. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio l’evoluzione della situazione meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto nel fine settimana.