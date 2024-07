Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Napoli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate. Tuttavia, è importante tenere presente che potrebbero verificarsi alcune variazioni nel corso della giornata.

**Giovedì, 01 Agosto 2024**

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in aumento. La mattina inizierà con una temperatura di 27°C e un’umidità del 66%. Nel corso della giornata, le temperature raggiungeranno il picco di 36.7°C intorno alle 12:00, con un’umidità del 26%. Il vento soffierà principalmente da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 0 e 13 km/h.

**Venerdì, 02 Agosto 2024**

Venerdì si prevede un’altra giornata di cielo sereno, con temperature leggermente più basse rispetto al giorno precedente. L’umidità sarà leggermente più elevata, con valori intorno all’80% durante la notte. Le temperature oscilleranno tra 25.9°C e 36.2°C, con una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da ovest-nord-ovest con una velocità tra 1 e 10 km/h.

**Sabato, 03 Agosto 2024**

La giornata di sabato inizierà con cielo sereno, ma nel corso della mattinata si prevedono nubi sparse e un aumento dell’umidità. Le temperature saranno comprese tra 24.9°C e 33.5°C, con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 75%. Il vento inizierà da ovest per poi cambiare direzione nel corso della giornata, raggiungendo una velocità massima di 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli indicano condizioni generalmente stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle variazioni nel corso della giornata e prepararsi adeguatamente per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.