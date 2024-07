Meteo Prato, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Giovedì, 01 Agosto 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata da cielo coperto al mattino con possibilità di nubi sparse. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà e il sole farà la sua comparsa. Le temperature massime raggiungeranno i 36.4 °C nel primo pomeriggio, mentre le minime si attesteranno sui 24.8 °C durante la notte. L’umidità oscillerà tra il 19% e l’91%. I venti soffieranno da Ovest-Sudovest con una velocità massima di 18 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 02 Agosto 2024

Venerdì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.9 °C e i 34.4 °C, con il picco massimo atteso verso metà pomeriggio. L’umidità si manterrà tra il 40% e il 64%. I venti soffieranno da Ovest-Sudovest, con una velocità massima di 15 km/h.

Previsioni Meteo per Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato sarà una giornata nuvolosa con un aumento delle nubi nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31.7 °C e le minime intorno ai 24 °C. L’umidità varierà tra il 44% e l’87%. I venti soffieranno da Nord-Nordest, con una velocità massima di 18 km/h.

In generale, la tendenza per i prossimi giorni è quella di condizioni meteo stabili, con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate durante le ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.