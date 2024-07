Meteo Roma, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo Roma

Nei prossimi giorni, a Roma, il tempo si presenterà in modo piuttosto variabile, con alternanza di sereno e coperto. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

**Giovedì, 01 Agosto 2024**

La giornata di giovedì si aprirà con un cielo sereno, con temperature in linea con la media stagionale. Nel corso della mattinata il sereno sarà predominante, con un lieve aumento delle temperature. Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con vento leggero proveniente da sud-ovest. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature in calo.

Le temperature massime oscilleranno attorno ai 37°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 26°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 26% e il 76%. Il vento soffierà con intensità variabile, con direzione prevalente sud-ovest.

Venerdì, 02 Agosto 2024

Venerdì vedrà il prevalere del sereno per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle temperature rispetto al giorno precedente. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature in aumento. Nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile con cielo sereno, vento leggero e temperature elevate. In serata si avrà un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni.

Le temperature massime raggiungeranno i 35°C, con valori minimi attesi intorno ai 27°C. L’umidità si manterrà moderata durante la giornata, con valori oscillanti tra il 30% e il 78%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest, con intensità moderata.

Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato sarà caratterizzato da un cielo variabile, con alternanza di nubi sparse, coperto e poco nuvoloso. Al mattino si avrà una copertura nuvolosa moderata, con temperature in leggero calo. Nel corso della giornata la nuvolosità si manterrà variabile, con vento leggero e temperature in aumento. In serata il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in ulteriore calo.

Le temperature massime si attesteranno attorno ai 36°C, mentre le minime si aggireranno intorno ai 26°C. L’umidità sarà variabile, con valori compresi tra il 23% e l’85%. Il vento soffierà con intensità variabile, con direzione predominante sud-ovest.

In conclusione, il fine settimana a Roma si prospetta con un clima caldo e variabile, con prevalenza di sereno e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, considerando l’uso di creme solari e l’idratazione costante.