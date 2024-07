Meteo Taranto, previsioni da Giovedì 01/08/2024 a Sabato 03/08/2024 Il meteo è sempre un argomento di grande interesse per molte persone, in particolare per chi vive in città costiere come Taranto. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni sono fondamentali per pianificare al meglio le attività all’aperto o semplicemente per decidere cosa indossare. Ecco quindi le previsioni dettagliate per Taranto dal 01/08/2024 al 03/08/2024. Giovedì, 01/08/2024: Durante la giornata di giovedì, il meteo a Taranto sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature piuttosto elevate. L’umidità si manterrà intorno al 40-70%, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, oscillando tra 0 e 15 km/h con direzione prevalente da nord-est a sud-ovest. Venerdì, 02/08/2024: Anche venerdì le condizioni meteorologiche a Taranto saranno stabili, con cieli sereni e temperature in aumento rispetto al giorno precedente. Tuttavia, si potranno notare alcune nubi sparse nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà tra il 30% e il 70%, mentre la direzione del vento varierà da est a sud-est con intensità tra 1 e 18 km/h. Sabato, 03/08/2024: La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo prevalenti, con cieli sereni e temperature in ulteriore aumento. Tuttavia, nel corso del pomeriggio si potranno osservare nubi sparse che tenderanno a diradarsi verso sera. L’umidità si manterrà tra il 20% e il 56%, mentre il vento soffierà principalmente da nord-est a sud-ovest con intensità compresa tra 2 e 11 km/h. In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano una tendenza al bel tempo con alte temperature e venti leggeri per i prossimi giorni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.