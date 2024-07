Meteo Torino, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Giovedì, 01 Agosto 2024

Giovedì a Torino il tempo sarà variabile. Al mattino ci sarà un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 29.4°C intorno alle 9. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con la presenza di nubi sparse e la temperatura massima toccherà i 35°C. In serata il cielo si manterrà sereno con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 26.7°C intorno alle 23. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Nordest con una velocità media compresa tra i 0 e i 3 km/h. L’umidità sarà intorno al 52-73% per gran parte della giornata.

Previsioni Meteo per Venerdì, 02 Agosto 2024

Venerdì a Torino ci sarà un cielo generalmente sereno con la presenza di nubi sparse nel corso della giornata. Durante la nottata e all’alba sono previste temperature comprese tra i 25.8°C e i 23.1°C. Durante la mattinata il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 32.2°C intorno alle 11. Nel pomeriggio la temperatura massima toccherà i 33.8°C con presenza di nubi sparse. In serata la temperatura si manterrà intorno ai 27.7°C con cielo coperto. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Nordest con una velocità media compresa tra i 0 e i 6 km/h. L’umidità sarà intorno al 38-88% per gran parte della giornata.

Previsioni Meteo per Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato a Torino il cielo sarà prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse e piogge isolate durante la notte e all’alba. Durante la mattinata e nel pomeriggio ci sarà un cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 32.2°C intorno alle 14. In serata il cielo si coprirà leggermente con temperature in diminuzione fino a raggiungere i 23.6°C intorno alle 23. Il vento soffierà principalmente da direzione Est con una velocità media compresa tra i 0 e i 8 km/h. L’umidità sarà intorno al 32-79% per gran parte della giornata.

Con queste previsioni meteorologiche, è consigliabile prepararsi per giornate calde e soleggiate con possibili nubi sparse e piogge isolate. Assicurati di indossare abbigliamento leggero e di proteggerti adeguatamente dai raggi solari. Buon fine settimana!