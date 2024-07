Meteo Trento, previsioni da Giovedì 01 a Sabato 03 Agosto

Previsioni Meteo per Trento – 1 Agosto 2024

La giornata di Giovedì 1 Agosto a Trento sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso con possibili precipitazioni. Al mattino e nel pomeriggio sono attese delle nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa verso le ore 14:00. Durante le prime ore della sera, sono previsti temporali e grandine, che potrebbero interessare la zona intorno alle ore 15:00. Le temperature si manterranno sopra i 20°C, con un picco di 32.8°C intorno alle ore 14:00. L’umidità sarà elevata, attorno al 90% durante le precipitazioni, e il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile.

Previsioni Meteo per Trento – 2 Agosto 2024

Venerdì 2 Agosto il cielo sopra Trento si presenterà nuvoloso le prime ore del giorno, ma nel corso della mattinata la situazione migliorerà notevolmente, portando a una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature saranno in aumento rispetto al giorno precedente, con punte massime di 32.4°C intorno alle ore 14:00. L’umidità diminuirà gradualmente, stabilendosi intorno al 35% durante le ore centrali della giornata. Il vento sarà moderato con direzione prevalente verso sud e sud-ovest. La sera, il cielo si coprirà nuovamente, ma senza fenomeni precipitativi rilevanti.

Previsioni Meteo per Trento – 3 Agosto 2024

Sabato 3 Agosto il tempo a Trento sarà caratterizzato da un cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con punte massime intorno ai 30.9°C durante le ore centrali del giorno. L’umidità diminuirà ulteriormente, stabilendosi intorno al 30-40%, mentre il vento sarà debole con direzione prevalente da nord-ovest. La sera, il cielo si coprirà leggermente, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. In generale, il weekend si prospetta con condizioni meteo favorevoli e temperature estive.

Con queste informazioni dettagliate sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto e prepararsi alle variazioni del tempo. Sia Giovedì che Venerdì si prevedono giornate con variazioni significative delle condizioni atmosferiche, mentre Sabato si prospetta come una giornata estiva ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.