Pericoloso incendio a Roma Monte Mario: evacuata sede Rai e diverse palazzine, auto in fiamme

Un violento incendio è scoppiato intorno all’ora di pranzo nella zona di Monte Mario a Roma, causando grande preoccupazione e disagi. Le fiamme, inizialmente partite da alcune sterpaglie situate dietro la Corte d’Appello, si sono propagate avvicinandosi pericolosamente a edifici residenziali e a strutture di rilevanza pubblica.

Minacciata la sede della Rai, evacuazione immediata

Tra gli edifici minacciati dal rogo, la sede della Rai di via Teulada ha destato particolare allarme. In via precauzionale, le strutture della Rai sono state evacuate, compresa la sede centrale e le sedi secondarie di via Goiran, via Gomenizza e via Novaro. La situazione ha costretto la rete a interrompere la trasmissione di “Estate in Diretta”, in onda su Rai1.

Situazione critica: Vigili del Fuoco in azione

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di “Report”, ha descritto la gravità della situazione in un post su Facebook, corredato da un video che mostra le fiamme ormai vicine alla caserma dei Carabinieri e un elicottero dei Vigili del Fuoco in azione per tentare di domare l’incendio. Ranucci ha espresso preoccupazione per l’impossibilità di controllare il fuoco in quel momento.

Inoltre, diverse auto parcheggiate lungo via Ildebrando Goiran sono state distrutte dalle fiamme, aggiungendo ulteriore danno materiale alla zona già duramente colpita dall’incendio.

A causa dell’incendio divampato a Monte Mario, a Roma sono state evacuate anche quattro palazzine e 40 persone dall’Osservatorio Astronomico. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall’Aquila un altro elicottero.

Le condizioni meteo di certo non aiutano: su Roma anche oggi abbiamo temperature roventi, prossime ai 35°C e venti caldi che alimentano facilmente le fiamme.