Previsioni meteo: fra Venerdì e Sabato arrivano temporali su diverse regioni

Attualmente l’Italia è coinvolta in una persistente fase di bel tempo, dettata dall’anticiclone sub-tropicale africano che mantiene le condizioni meteorologiche stabili, salvo locali temporali a ridosso delle aree alpine. La stabilità è associata a un’ondata di calore intensa, con temperature che raggiungono punte molto elevate, fino a 38-40 gradi in molte aree del Centro-Sud, soprattutto nelle zone interne delle zone tirreniche.

Anticiclone africano più debole: temporali attesi con l’inizio di Agosto

Tuttavia questa situazione di stabilità atmosferica sembra destinata a mutare con l’avvento di agosto. L’anticiclone africano inizierà gradualmente a indebolirsi, aprendo la strada all’arrivo di masse d’aria leggermente più fresche di origine atlantica. Questo cambiamento sarà evidente a partire da venerdì 2 agosto, quando un primo indebolimento più significativo dell’anticiclone favorirà l’ingresso di masse d’aria più fresca in corrispondenza delle regioni settentrionali che produrranno instabilità atmosferica anche marcata.

Venerdì 2 Agosto: aria fresca in quota e temporali al Nord

Il cambiamento inizierà nelle regioni settentrionali, dove un’ondulazione veicolata da un profondo vortice ciclonico situato nell’Atlantico vicino alla Gran Bretagna, favorirà l’ingresso di aria leggermente più fresca, creando condizioni di instabilità e portando a un lieve calo delle temperature. L’interazione tra l’aria fresca in quota e il gran caldo presente nei bassi strati dell’atmosfera darà origine in un primo momento a temporali anche di forte intensità.

Temporali che si svilupperanno inizialmente sulle Alpi, per poi estendersi verso le pianure del Nord-Est nel corso della giornata di Venerdì. Le regioni più colpite saranno il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, con temporali concentrati soprattutto nel pomeriggio e nella sera di venerdì. Al Nord-Ovest, i fenomeni saranno più isolati, mantenendo un clima principalmente stabile, ad eccezione di alcuni rovesci localizzati sulle Alpi di Piemonte e Lombardia. Al centro-sud, il sole e il caldo intenso continueranno senza cambiamenti di rilievo, anzi le temperature tenderanno a crescere di qualche grado al Sud.

Sabato 3 Agosto: instabilità al Centro-Sud

Sabato 3 agosto, le correnti atlantiche si spingeranno più a sud, raggiungendo le regioni centro-meridionali. Anche qui, in un contesto di caldo intenso, si verificheranno fenomeni di instabilità atmosferica durante il giorno. I temporali dovrebbero svilupparsi tra tarda mattinata e pomeriggio, principalmente nelle aree interne del centro Italia, con possibilità di estendersi verso le pianure e le coste adriatiche. Sono previsti anche alcuni temporali tra Molise e Puglia. Nel resto del paese, il tempo dovrebbe rimanere stabile. Al Nord invece la situazione migliorerà con il ritorno del sole su gran parte dei settori, al più con episodi di instabilità sulle aree montuose. Le temperature saranno in lieve diminuzione al Nord, locale lieve calo anche al centro-sud ma sempre in un contesto particolarmente caldo.

