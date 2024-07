Terribile incendio colpisce Pulsano, in Puglia: devastato Lido Silvana, feriti ed evacuati

Un vasto e devastante incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri 30 Luglio il litorale di Pulsano, una rinomata località marittima della Puglia situata sullo Ionio, in provincia di Taranto. Le fiamme, alimentate da forti venti e dalle elevate temperature, si sono propagate rapidamente nella pineta, raggiungendo in particolare l’area di Lido Silvana e causando danni significativi a strutture turistiche e residenziali, oltre a mettere in serio pericolo la vita di numerose persone.

Il rogo ha distrutto diversi ettari di bosco e macchia mediterranea, avvolgendo abitazioni, strutture ricettive e balneari. Le fiamme, alte fino a dieci metri, hanno divorato il bosco “Caggione” fino a raggiungere la litoranea e la spiaggia, distruggendo completamente la vecchia struttura del campeggio Edenpark. Tra i danni più rilevanti si contano le casette di legno, il bazar, il bar e altre infrastrutture del campeggio.

Le immagini che giungono dall’Edenpark sono impressionanti e testimoniano la drammaticità della situazione. Nonostante il tempestivo intervento delle squadre di soccorso, il bilancio attuale è di tre feriti, tra cui una donna in condizioni gravissime. Quest’ultima è stata ricoverata in rianimazione e si attende il suo trasferimento all’ospedale Perrino di Brindisi a causa delle gravi ustioni riportate. Altre persone sono rimaste intossicate dai fumi, mentre circa 60 individui sono stati evacuati dalle loro abitazioni per precauzione.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri forestali di Taranto e Manduria, insieme ai vigili del fuoco, stanno continuando le indagini per determinare le cause dell’incendio, monitorando al contempo gli ultimi focolai ancora attivi.

Il sindaco di Pulsano, Pietro D’Alfonso, ha aggiornato la cittadinanza nella serata di martedì, rassicurando che i focolai sono sotto controllo e che sono in corso le operazioni di bonifica. «Si raccomanda vivamente di non fare ingresso nelle abitazioni delle zone più interessate dalle fiamme dove, a partire dalla mattinata di domani (mercoledì), saranno effettuati gli opportuni controlli statici degli edifici», ha dichiarato il sindaco. «Da domattina tireremo le somme dei danni subiti e faremo l’impossibile per ripartire».

L’intera comunità è ora in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le autorità lavorano senza sosta per riportare la situazione sotto controllo e pianificare la ricostruzione delle aree colpite.