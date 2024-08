Grosso incendio a Rionero in Vulture: fiamme vicine ad abitazioni, paura ed evacuazioni in atto

Un devastante incendio sta flagellando l’area del Vulture, in Basilicata, in una stagione già segnata da numerosi roghi. Nella serata di oggi, le fiamme hanno preso piede alle pendici del monte Vulture, tra i centri abitati di Rionero in Vulture e Barile, creando una situazione di emergenza che ha richiesto un intervento immediato delle autorità.

In particolare, nella località Acqua del Salice, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni, costringendo le autorità a ordinare l’evacuazione di alcune abitazioni. Misure analoghe sono state adottate anche a Rionero. La situazione è in continua evoluzione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state dispiegate in massa per fronteggiare il rogo, con nuove unità che stanno arrivando sul posto per cercare di domare le fiamme. Tuttavia, l’emergenza è tutt’altro che sotto controllo, con il fuoco che continua a propagarsi, alimentato da condizioni climatiche sfavorevoli e dalla vegetazione secca.

Questo incendio è solo l’ultimo di una serie di eventi simili che hanno colpito il Sud Italia e la Basilicata nelle ultime settimane, mettendo a dura prova le risorse dei servizi di emergenza e causando gravi danni ambientali e rischi per la popolazione locale.