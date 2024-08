Intensa scossa di terremoto in Calabria, avvertita in tutto il Sud Italia [LIVE]

Aggiornamento ore 21:57 – Pubblicati i dati INGV. La scossa di terremoto è stata di magnitudo 5. L’epicentro è stato localizzato in Calabria nei pressi di Pietrapaola, nel cosentino. L’ipocentro è stato stimato a 21 km di profondità.

Ampio lo scuotimento sismico: la scossa è stata avvertita in gran parte del Sud Italia. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Una intensa scossa di terremoto si è verificata alle 21:43 in Calabria, nell’area della Sila.

Dalle prime informazioni il sisma è stato di magnitudo intorno a 4.8/5.0, ma si attendono i dati ufficiali dell’INGV. Il terremoto è stato avvertito in gran parte del Sud Italia, dalla Sicilia fino alla Puglia e naturalmente in maniera marcata in Calabria.

Ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti