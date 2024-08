Meteo Bari, previsioni da Venerdì 03 a Domenica 05 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il meteo per Venerdì a Bari prevede una giornata principalmente serena, con temperature che si manterranno elevate. La mattina sarà caratterizzata da cieli sgombri da nuvole e temperature in rapida ascesa, con una velocità del vento che si manterrà moderata proveniente prevalentemente da sud e sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con un aumento dell’umidità e un leggero calo delle temperature. Verso sera, si prevede un improvviso cambiamento con la comparsa di temporali. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma le temperature si manterranno comunque elevate, anche se iniziando a diminuire.

Sabato, 03 Agosto 2024

Il sabato inizierà con un cielo sereno e temperature piuttosto stabili, con un’umidità che aumenterà gradualmente. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili, ma nel tardo mattino si prevede l’arrivo di nubi sparse e un aumento della velocità del vento. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di temporali e un repentino aumento dell’umidità. La velocità del vento raggiungerà valori considerevoli. Nel corso della serata, le condizioni non miglioreranno, con la persistenza dei temporali e un graduale calo delle temperature.

Domenica, 04 Agosto 2024

La giornata di Domenica si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili, con un’umidità in diminuzione e una leggera brezza proveniente da ovest. Nel pomeriggio, il tempo sarà ancora favorevole, con temperature piacevoli e vento leggero. Verso sera, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e una lieve diminuzione delle temperature.

In conclusione, il fine settimana a Bari si presenterà con un mix di condizioni meteorologiche, passando da una giornata di Venerdì inizialmente serena con temporali nel tardo pomeriggio, a Sabato caratterizzato da temporali e nubi sparse, per poi giungere a Domenica con un ritorno al sereno. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni per adattare al meglio le proprie attività all’andamento del meteo.