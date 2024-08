Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Brescia venerdì sarà prevalentemente sereno con temperature in lieve diminuzione durante la notte. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature intorno ai 23°C e un’umidità del 80%, ma senza precipitazioni. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature massime che raggiungeranno i 33°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità variabile tra i 5 e i 9 km/h. Durante la sera, il cielo si coprirà, portando a un lieve calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Verso le 22:00 è prevista la comparsa di precipitazioni, con una temperatura di 24.3°C e un vento proveniente da est-nordest.

Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato il cielo sarà nuvoloso con la comparsa di nubi sparse nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23-24°C con un’umidità che si attesterà intorno al 80%. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un aumento delle nubi e delle precipitazioni. Le temperature massime saranno intorno ai 30°C con un vento che soffierà da sud-est con una velocità media di 10 km/h. La sera il cielo rimarrà coperto con temperature in leggero calo e una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento cambierà direzione provenendo da est-sud-est con una velocità di 5 km/h.

Domenica, 04 Agosto 2024

Anche domenica il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno costanti intorno ai 23-24°C con un’umidità alta. Nel corso della giornata, il cielo non darà tregua, rimanendo coperto di nubi con deboli precipitazioni. Durante il pomeriggio le temperature raggiungeranno i 29°C con un vento proveniente da sud-sud-ovest con una velocità di 5 km/h. La sera le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente, con temperature in leggero calo e un aumento dell’umidità. Il vento si sposterà verso est-nord-est con una velocità di 6 km/h.