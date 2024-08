Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024:

Per Venerdì, il meteo a Campobasso sarà caratterizzato da condizioni di serenità per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con punte di 34.9°C attese intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà a livelli accettabili, oscillando tra il 25% e il 53%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media compresa tra i 3 e i 20 km/h, mentre non sono previste precipitazioni significative.

Sabato, 03 Agosto 2024:

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cambiamento delle condizioni meteo. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi con temperature che si aggireranno intorno ai 23-24°C e un’umidità che varierà tra il 55% e il 62%. Nel corso della giornata, tuttavia, il cielo si coprirà e si prevedono precipitazioni deboli intorno alle 14:00, con temperature in calo fino a 27.3°C. Il vento, proveniente da diverse direzioni, si manterrà moderato, con velocità comprese tra i 4 e i 14 km/h.

Domenica, 04 Agosto 2024:

La giornata di Domenica vedrà condizioni di serenità al mattino, con temperature intorno ai 22-23°C e un’umidità che raggiungerà il 75%. Durante la giornata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a nubi sparse e poi a precipitazioni deboli intorno alle 14:00 con temperature intorno ai 28.8°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 16 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.

L’analisi dettagliata delle previsioni meteo per Campobasso nei prossimi giorni indica un inizio con condizioni serene, seguite da un sabato con aumento delle nuvole e precipitazioni deboli, per poi arrivare a una domenica con cieli che si copriranno progressivamente e possibili piogge nel pomeriggio. È importante monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi ai cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.