Meteo Messina, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Messina il Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento, con un’inizio mattutino intorno ai 26.8°C, che raggiungerà il picco di 34°C verso le ore centrali del giorno. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 30-40% durante la giornata. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 9 e 17 km/h.

Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato a Messina il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche passaggio nuvoloso nelle prime ore del mattino e nel pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 35.5°C verso mezzogiorno, mentre la minima notturna sarà di 26.7°C. L’umidità si manterrà tra il 25% e il 77%, con una leggera aumentata durante le ore serali. Il vento sarà prevalentemente da nord con una velocità variabile tra 6 e 20 km/h.

Domenica, 04 Agosto 2024

Domenica il cielo a Messina si presenterà generalmente sereno, con qualche passaggio nuvoloso nelle prime ore del mattino e nelle ore serali. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32°C, mentre le minime notturne raggiungeranno i 27.2°C. L’umidità sarà in aumento, variando tra il 60% e l’88%. Il vento soffierà prevalentemente da nord con una velocità compresa tra 9 e 18 km/h.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prepararsi per un fine settimana caldo e prevalentemente soleggiato a Messina. È sempre consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e vestirsi di conseguenza per godersi al meglio la giornata.