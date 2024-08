Meteo Modena, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Previsioni Meteo Modena prossimi giorni 2 Agosto, 03 Agosto, 04 Agosto:

Il tempo a Modena per i prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Venerdì, 02 Agosto, 2024:

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 24-25°C, con un’umidità del 62%. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con cieli poco nuvolosi e temperature in aumento fino a superare i 30°C. Tuttavia, verso metà pomeriggio è previsto un cambiamento repentino con l’arrivo di nuvole e annuvolamenti che porteranno a precipitazioni. La temperatura scenderà a 26.5°C con un tasso di umidità del 82%. La serata sarà caratterizzata da temporali e piogge con temperature comprese tra i 24°C e i 25°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione N-NE con una velocità media compresa tra 3 e 11 km/h.

Sabato, 03 Agosto, 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 23-24°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’88%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature in aumento fino a superare i 30°C. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a schiarite e temperature stabili intorno ai 33-34°C. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni con temperature intorno ai 23-24°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione E-NE con una velocità compresa tra 0 e 11 km/h.

Domenica, 04 Agosto, 2024:

La giornata inizierà con cieli coperti e temperature intorno ai 23-24°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 93%. Durante la mattinata, la presenza di nebbia e nubi sparse influenzerà la visibilità, con temperature in aumento fino a superare i 30°C nel primo pomeriggio. Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature stabili intorno ai 31-32°C. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni con temperature intorno ai 23-24°C.

Il vento soffierà principalmente da direzione E-NE con una velocità compresa tra 0 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni nella giornata di Venerdì seguite da un miglioramento delle condizioni nel fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.