Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Napoli venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 35,5°C nel primo pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 40% mentre i venti soffieranno con intensità compresa tra 4 e 10 km/h provenienti prevalentemente da ovest. Nella notte si avrà una leggera nuvolosità con temperatura di circa 26°C.

Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato il cielo a Napoli sarà variabile con nuvolosità che aumenterà dalle prime ore del mattino. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34,9°C verso mezzogiorno, mentre l’umidità aumenterà fino al 61%. I venti si intensificheranno nel corso della giornata, con raffiche fino a 13 km/h provenienti da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio è previsto un calo delle temperature e una parziale schiarita con venti provenienti da sud-est.

Domenica, 04 Agosto 2024

Domenica il tempo sarà nuovamente variabile con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, mentre nel corso della giornata si avrà un aumento della nuvolosità e la comparsa di piogge deboli nel tardo pomeriggio. Le temperature massime toccheranno i 37,4°C verso mezzogiorno, con un’umidità che si manterrà intorno al 32%. I venti soffieranno da ovest con intensità tra 6 e 14 km/h. In serata è prevista una diminuzione della nuvolosità con venti provenienti da est-nord-est.

In sintesi, il fine settimana a Napoli si preannuncia caldo e variabile con un aumento della nuvolosità nella giornata di sabato e piogge deboli in arrivo per domenica. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prendere le dovute precauzioni, specialmente nelle ore più calde della giornata.