Meteo Palermo, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Palermo venerdì si preannuncia stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33-34°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità variabile tra 10 e 12 km/h. Non sono previste precipitazioni, e il cielo resterà sereno per l’intera giornata.

Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato il clima subirà delle variazioni significative. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 29°C, ma nel corso della mattinata si potrebbero formare nubi sparse che aumenteranno gradualmente fino a coprire il cielo nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C, mentre l’umidità salirà fino al 60%. Il vento, proveniente da nord, soffierà con una certa intensità, raggiungendo i 15-20 km/h durante le ore pomeridiane. Nel tardo pomeriggio è prevista una diminuzione delle nubi con ritorno del sereno.

Domenica, 04 Agosto 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo variabile. La mattinata inizierà con nubi sparse e temperature attorno ai 27-28°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’80%. Nel corso della giornata il cielo si libererà progressivamente, regalando delle ore pomeridiane soleggiate con temperature massime di 30-31°C. Il vento sarà moderato, proveniente da nord-est con una velocità di 10-15 km/h. Non sono previste precipitazioni, e il tempo si manterrà complessivamente stabile e asciutto.

In conclusione, il weekend a Palermo si preannuncia caldo e variabile, con una certa instabilità atmosferica soprattutto nella giornata di sabato. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di proteggersi adeguatamente dalle alte temperature e dall’umidità. Buon divertimento a tutti!