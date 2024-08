Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Perugia venerdì prossimo sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata. Le temperature inizieranno intorno ai 26°C alle prime ore del mattino, con un’umidità del 42%. Nel corso della giornata, le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 36.1°C verso le 15:00. Tuttavia, nel pomeriggio, intorno alle 16:00, sono previste deboli precipitazioni, accompagnate da un calo della temperatura a 32.4°C. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità media tra i 7 e i 16 km/h.

Sabato, 03 Agosto 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 24-28°C. Verso le 14:00 sono previste precipitazioni più intense, con una temperatura che scenderà a 22.8°C. Durante la giornata, il vento soffierà con variazioni di direzione, inizialmente da sud, poi da ovest e nord, con una velocità compresa tra i 4 e i 22 km/h.

Domenica, 04 Agosto 2024

La domenica si presenterà con condizioni meteorologiche variabili. Le temperature oscilleranno tra i 23.8°C e i 34°C. Durante la prima metà della giornata il cielo sarà prevalentemente sereno, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra i 7 e i 15 km/h. L’umidità sarà intorno al 50%, creando condizioni di caldo moderato.

In base a queste previsioni, è consigliabile tenere in considerazione le variazioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche previste durante il fine settimana a Perugia.