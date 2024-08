Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Potenza inizia con una giornata dal cielo sereno, con una temperatura di 21.3°C e un’umidità del 53% alle ore 00:00. Le condizioni rimangono stabili fino alle prime ore del mattino, con temperature che si aggirano intorno ai 20.7°C e un calo dell’umidità al 48%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 32.3°C intorno alle ore 12:00. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno sopra i 30°C, con una lieve diminuzione dell’umidità. La giornata si concluderà con temperature intorno ai 22.2°C e un’umidità del 54% alle ore 23:00. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 3 e 12 km/h provenendo principalmente da direzione W-NW.

Sabato, 03 Agosto 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature attorno ai 21.8°C e un’umidità del 51%. Durante la notte il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 09:00, quando si avrà il passaggio a un cielo coperto con un aumento dell’umidità. Le temperature massime raggiungeranno i 32.3°C intorno alle 12:00, per poi diminuire gradualmente nel corso del pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h provenendo principalmente da direzione W.

Domenica, 04 Agosto 2024

La giornata di Domenica inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 21.4°C e un’umidità del 58% alle ore 00:00. Durante la mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso fino alle ore 09:00, quando si avrà un aumento delle nuvole e una diminuzione delle temperature. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà sempre di più, portando a piogge deboli a partire dalle ore 13:00. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29.8°C e diminuiranno con l’arrivo delle precipitazioni. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h provenendo principalmente da direzione NE.

Queste previsioni meteo per Potenza nei prossimi giorni indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con una tendenza al bel tempo che si interromperà con piogge deboli nella giornata di Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per adattarsi ai cambiamenti climatici imminenti.