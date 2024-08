Meteo Reggio Calabria, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 2 Agosto 2024

Per Venerdì ci attende un clima stabile e soleggiato a Reggio Calabria. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con punte intorno ai 33 gradi nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 31% e il 76%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 9 e i 17 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata, e il cielo si presenterà sereno.

Sabato, 3 Agosto 2024

Per Sabato, il clima si manterrà in prevalenza sereno, con una leggera nuvolosità nel corso della mattinata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35 gradi, mentre l’umidità diminuirà gradualmente dal 25% al 73%. Il vento soffierà debolmente da nord-nord-est, con una velocità compresa tra i 6 e i 20 km/h. Nel tardo pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa con un calo delle temperature.

Domenica, 4 Agosto 2024

Domenica sarà caratterizzata da un clima stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno elevate, con punte intorno ai 31 gradi, mentre l’umidità oscillerà tra il 60% e l’88%. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 12 e i 18 km/h. Nel corso della giornata, non sono previste precipitazioni e la copertura nuvolosa sarà limitata. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Calabria si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e una leggera variazione delle condizioni meteorologiche nel corso del Sabato. Sono previsti un’umidità moderata e una leggera brezza proveniente da nord che contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.