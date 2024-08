Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 02 a Domenica 04 Agosto

Venerdì, 02 Agosto 2024

Il tempo a Reggio Emilia venerdì sarà caratterizzato da cieli prevalentemente poco nuvolosi durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera ci aspettiamo un aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 34.4°C intorno alle 14:00, mentre la minima sarà di 23°C. L’umidità varierà tra il 44% e l’89%. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media di 7 km/h.

Sabato, 03 Agosto 2024

Sabato, il cielo su Reggio Emilia sarà prevalentemente sereno con la presenza di alcune nubi sparse durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 22.1°C e i 32.3°C. L’umidità si manterrà tra il 42% e il 90%. Il vento sarà moderato proveniente da est con una velocità media compresa tra i 2 e gli 10 km/h.

Domenica, 04 Agosto 2024

Domenica si preannuncia una giornata con cieli parzialmente nuvolosi e momenti di copertura nuvolosa. Le temperature varieranno tra i 21.7°C e i 31.4°C. L’umidità si manterrà tra il 48% e il 95%. Il vento sarà prevalentemente da est con una velocità media tra i 1 e i 10 km/h.

In sintesi, per il prossimo fine settimana a Reggio Emilia, ci aspettiamo temperature elevate con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, salvo la possibilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio di venerdì. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di adottare le misure necessarie per fronteggiare le temperature elevate e le eventuali precipitazioni.