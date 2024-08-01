Ondata di calore: nuovo avviso dell’Aeronautica per temperature molto elevate, allerta in 12 regioni

Un nuovo avviso è stato emesso dall’Aeronautica Militare per condizioni di caldo estremo sull’Italia e temperature prossime ai 40°C su molte regioni. Ecco il comunicato diramato poco fa:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/08/24
PERSISTONO: – PER LE PROSSIME 06/09 ORE, TEMPERATURE ELEVATE SU EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO E MOLISE, E CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE SU UMBRIA E LAZIO, CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE FINO A 39/40 °C NELLE RELATIVE AREE INTERNE;
– PER LE PROSSIME 30 ORE TEMPERATURE ELEVATE SULLA CAMPANIA, CON TEMPERATURE MASSIME OLTRE I 38°C E CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE SULLA SARDEGNA, CON TEMPERATURE MASSIME PREVISTE IN ALCUNE AREE OLTRE I 40 °C;
– PER LE PROSSIME 48/60 ORE TEMPERATURE ELEVATE SU PUGLIA E BASILICATA, CHE DAL TARDO MATTINO DI DOMANI, VENERDI’ 02 AGOSTO 2024, DIVERRANNO ONDA DI CALORE, CON PUNTE MASSIME INTORNO AI 39/40°C; – PER LE PROSSIME 48/60 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE SULLA SICILIA, CON PUNTE MASSIME OLTRE I 40°C NELLE AREE INTERNE.
C.N.M.C.A.