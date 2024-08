Previsioni meteo: dal pomeriggio forti temporali sul Nord-Est, rischio grandinate e supercelle

Nei prossimi giorni, l’anticiclone africano, responsabile delle temperature elevate che hanno caratterizzato le ultime settimane, subirà un parziale indebolimento. Questo favorirà l’ingresso di correnti lievemente più fresche di origine atlantica, che porteranno instabilità atmosferica e temporali su diverse aree del Nord Italia, in particolar modo fra oggi e domani.

Oggi i primi segnali di cambiamento: temporali al Nord-Est

Già dalla giornata odierna, una prima ondulazione delle correnti atlantiche interesserà le regioni del Nord-Est, innescando temporali nella seconda parte della giornata. Questi fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi, a causa dei contrasti termici marcati che si verranno a creare. Infatti, l’aria più fresca in quota entrerà in contatto con una massa d’aria ben più calda e umida nei bassi strati. Questo mix rappresenta un ambiente ideale per la formazione di celle temporalesche molto intense, che potrebbero dare origine a grandinate e fenomeni particolarmente violenti.

Dettaglio delle aree interessate

L’instabilità inizierà a manifestarsi fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sui settori alpini e prealpini del Nord-Est, in particolare in Trentino-Alto Adige, Alto Veneto e Alto Friuli. Con il passare delle ore, i fenomeni tenderanno ad avanzare verso sud-sudest, estendendosi anche alle aree pianeggianti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove si prevede un’intensificazione dei temporali.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree pedemontane e alte pianure delle due regioni, dove esiste la possibilità di formazione di supercelle, strutture temporalesche particolarmente potenti. In serata, i nuclei temporaleschi potrebbero raggiungere anche le coste adriatiche, inclusa la laguna veneta, portando con sé precipitazioni intense e forti raffiche di vento.

Stabilità altrove, ma con qualche eccezione

Sul resto del Nord Italia, il tempo dovrebbe rimanere per lo più stabile, salvo qualche isolato temporale previsto in serata sulla Lombardia orientale e il Nord Piemonte. Tuttavia, i fenomeni non dovrebbero raggiungere l’intensità prevista per il Nord-Est. Sole e caldo domineranno invece il centro-sud.

Rischi associati ai fenomeni temporaleschi

È importante sottolineare il rischio elevato di fenomeni intensi come grandinate (anche di media-grossa taglia), frequenti fulminazioni e colpi di vento. In questi casi è facile assistere a downburst, ossia raffiche di vento lineari molto forti che si originano dalle correnti discendenti del temporale. Questo fenomeno può causare danni significativi, abbattendo alberi e infrastrutture, e richiede quindi massima prudenza da parte della popolazione delle aree interessate.