Meteo Ancona, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato 3 Agosto 2024

Il tempo a Ancona il sabato sarà caratterizzato da cieli coperti con nubi sparse e precipitazioni leggere al mattino. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 28 gradi Celsius, mentre la minima si attesterà sui 24 gradi. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h proveniente da direzioni variabili. L’umidità oscillerà tra il 69% e l’82%. Si consiglia di portare con sé un ombrello per proteggersi dalle eventuali piogge al mattino.

Domenica 4 Agosto 2024

Domenica il cielo ad Ancona sarà per lo più coperto al mattino, con nubi sparse e una leggera probabilità di pioggia. Nel corso della giornata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 28.9 gradi Celsius, mentre la minima si attesterà sui 24.1 gradi. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 e 14 km/h proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità oscillerà tra il 57% e il 90%. La giornata si presenterà con condizioni meteorologiche abbastanza stabili e con un clima gradevole.

Lunedì 5 Agosto 2024

Lunedì ad Ancona il tempo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 29.7 gradi Celsius e un minimo di 24.2 gradi. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h, proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà tra il 48% e l’83%. Si prevede una giornata soleggiata e calda, perfetta per attività all’aperto e un po’ di relax al mare.

Con queste previsioni meteorologiche, è possibile pianificare al meglio le attività all’aperto e le escursioni, tenendo sempre a mente di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali cambiamenti del meteo. Restate preparati per affrontare qualsiasi condizione atmosferica e godetevi al meglio i giorni a venire ad Ancona!