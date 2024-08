Meteo Bologna, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 Agosto 2024

Il tempo a Bologna per Sabato sarà variabile, con cielo coperto nelle prime ore del mattino, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con un massimo di 33.5°C atteso intorno alle ore 14:00. Le precipitazioni sono previste in mattinata, con cielo coperto e nubi sparse, ma nel pomeriggio il cielo si schiarirà, lasciando spazio a una serata serena. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media compresa tra 7 e 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-60%, garantendo una giornata calda ma non eccessivamente afosa.

Domenica, 4 Agosto 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un iniziale cielo sereno, seguito da un aumento delle nuvole e possibili precipitazioni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 31.1°C previsto intorno alle ore 14:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, garantendo una serata poco nuvolosa. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra 8 e 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50-85%, rendendo la giornata leggermente più afosa rispetto a Sabato.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Per Lunedì sono previste condizioni meteo stabili, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con un massimo di 32.9°C previsto nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra 7 e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37-77%, garantendo una giornata calda ma meno afosa rispetto a Domenica. Non sono previste precipitazioni significative, e il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso.

In conclusione, il weekend a Bologna si preannuncia caldo e variabile, con precipitazioni possibili soprattutto nella mattinata di Sabato e Domenica, ma con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un calo previsto a partire da Lunedì. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in continuo aggiornamento.