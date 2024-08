Meteo Campobasso, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 Agosto 2024

Il tempo a Campobasso si preannuncia vario nella giornata di Sabato 3 Agosto 2024. Fin dalle prime ore del mattino, si avranno condizioni di cielo poco nuvoloso e sereno con temperature comprese tra i 23°C e i 33°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, portando ad una copertura totale intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia debole con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sereno. Il vento soffierà da direzione sud-ovest a nord-est con una velocità media tra i 3 km/h e i 17 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 31% e il 71%.

Domenica, 4 Agosto 2024

La giornata di Domenica 4 Agosto 2024 vedrà il cielo di Campobasso prevalentemente sereno con qualche passaggio di nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 30°C. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno, con un aumento delle nubi sparse verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, sono previste precipitazioni, dapprima sotto forma di pioggia debole, per poi intensificarsi. In serata, il cielo si presenterà coperto con nubi sparse. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est a nord-ovest con una velocità media tra 4 km/h e 15 km/h. L’umidità si manterrà tra il 45% e l’89%.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Lunedì 5 Agosto 2024, il tempo a Campobasso sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso e sereno per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 31°C. Durante la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con un aumento delle nubi sparse verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, sono previste condizioni di cielo coperto con un aumento delle nubi. Il vento soffierà da direzione nord-ovest a nord-est con una velocità media tra i 3 km/h e i 17 km/h. L’umidità si manterrà tra il 30% e il 55%.

In conclusione, il fine settimana a Campobasso si preannuncia con variazioni meteorologiche significative, con la presenza di precipitazioni e un’alternanza tra momenti di sereno e copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo in continuo aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.