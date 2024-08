Meteo Catania, previsioni da Sabato 03/08/2024 a Lunedì 05/08/2024

Sabato, 3 agosto 2024

Per la giornata di sabato a Catania, il tempo si presenterà generalmente soleggiato con poche nuvole al mattino. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 39.7°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 34-35°C. Nel tardo pomeriggio e in serata le nuvole si diraderanno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 28.8°C durante la notte. Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con intensità variabile tra i 6 e i 16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30% al mattino, per poi aumentare fino al 53% durante la serata.

Domenica, 4 agosto 2024

Domenica il cielo su Catania si presenterà sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 31-32°C, con un calo previsto verso sera. Durante le prime ore del mattino, l’umidità sarà compresa tra il 40% e il 63%, per poi aumentare fino al 80% durante la notte. Il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 16 km/h e che soffierà prevalentemente da est. Nel complesso, si prevede una giornata con condizioni meteorologiche stabili, ideali per attività all’aperto.

Lunedì, 5 agosto 2024

Lunedì il cielo si presenterà nuovamente sereno, con qualche nuvola sparsa durante la giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. Il vento soffierà da est con una velocità che potrà arrivare fino a 17 km/h. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, con valori che varieranno tra il 59% e l’84%. La giornata sarà comunque caratterizzata da condizioni meteorologiche gradevoli, con temperature calde ma non eccessive e un vento leggero.

In conclusione, il fine settimana a Catania si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature elevate e un’umidità che tenderà ad aumentare verso la sera. È consigliabile prestare attenzione alle protezioni solari e idratarsi adeguatamente, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Buon fine settimana a tutti!