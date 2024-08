Meteo Milano, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Milano per Sabato, 3 Agosto 2024 indicano un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 23.5°C e 32.7°C e umidità variabile tra il 39% e l’86%. Durante la mattina e il pomeriggio il cielo rimarrà poco nuvoloso con un leggero aumento della temperatura, ma verso sera si prevede un cielo sereno con temperature che scenderanno fino a 24.8°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione SE con una velocità media tra 1 km/h e 13 km/h.

Domenica, 4 Agosto 2024

Per Domenica, 4 Agosto 2024, il meteo per Milano prevede un cambiamento repentino. La giornata inizierà con piogge e temporali, con temperature che oscilleranno tra 19.9°C e 30°C e un’umidità che raggiungerà il 92%. Durante la giornata, il cielo rimarrà per lo più coperto con temperature massime intorno ai 30°C. Il vento soffierà inizialmente da NE con velocità fino a 17 km/h e poi ruoterà verso SW con intensità variabile tra 2 km/h e 8 km/h.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Milano del Lunedì, 5 Agosto 2024 indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature tra 22.6°C e 31.9°C e umidità tra il 44% e l’80%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio si prevedono nubi sparse e copertura nuvolosa, con temperature massime intorno ai 31.9°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo si libererà, lasciando spazio a una serata serena. Il vento soffierà principalmente da direzione SE con una velocità compresa tra 2 km/h e 7 km/h.

Con queste previsioni, è consigliabile prepararsi per un fine settimana variabile dal punto di vista meteorologico, con cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche. Assicurati di avere sempre con te un ombrello e un giubbotto leggero per affrontare ogni evenienza.