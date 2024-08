Meteo Padova, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 03 Agosto 2024:

Le previsioni del tempo per Sabato a Padova indicano un inizio della giornata con piogge leggere, che potrebbero intensificarsi verso metà mattina, con un picco di precipitazioni attese intorno alle 10:00 con una temperatura di 26.6°C. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno e il cielo diventerà sereno, con una temperatura massima di 29.9°C attesa intorno alle 14:00. La giornata si concluderà con un cielo nuvoloso e una temperatura di 22.4°C attesa intorno alle 23:00. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media di 14 km/h, mentre l’umidità oscillerà tra il 55% e il 96% durante la giornata.

Domenica, 04 Agosto 2024:

Per Domenica a Padova, ci si aspetta una giornata prevalentemente nuvolosa con possibilità di precipitazioni leggere, soprattutto verso la mattina. Durante le prime ore del giorno, la temperatura si manterrà intorno ai 22°C con un’umidità variabile tra il 88% e il 93%. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature che raggiungeranno il massimo di 30.6°C verso le 13:00, seguite da un calo graduale. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 9 e i 16 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 44-71% durante la giornata.

Lunedì, 05 Agosto 2024:

Per Lunedì a Padova, il cielo si presenterà nuvoloso per gran parte della giornata con temperature che oscilleranno tra i 21.2°C e i 30.9°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà costantemente intorno al 48-81%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra i 1 e i 9 km/h. Nel complesso, Lunedì sarà una giornata calda e umida con un cielo nuvoloso.