Meteo Roma, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 agosto 2024

Il sabato a Roma si preannuncia con un cielo coperto fin dalle prime ore del mattino, con temperature in lieve diminuzione. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo nuvoloso e temperature in aumento, che raggiungeranno il picco di 36.5°C intorno alle ore 12. Nel pomeriggio, il cielo coperto e le temperature attorno ai 35°C caratterizzeranno il clima. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà coperto, e le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 27.3°C intorno alle ore 23. In generale, si prevede un’umidità compresa tra il 22% e il 71%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni nord-est e sud-est con velocità comprese tra 2 e 15 km/h.

Domenica, 4 agosto 2024

Domenica sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo a Roma. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26.7°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno, con temperature in lieve aumento fino a 28.3°C intorno alle ore 7. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno i 32.5°C intorno alle ore 9. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 35.9°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo resterà sereno, con temperature in calo fino a 28°C intorno alle ore 23. L’umidità si manterrà tra il 23% e l’80%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni nord-est e sud-ovest con velocità comprese tra 3 e 18 km/h.

Lunedì, 5 agosto 2024

Lunedì si prospetta nuovamente una giornata con cielo sereno a Roma. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 27.7°C. Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 27.6°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno fino a 34.4°C intorno alle ore 10. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili con cielo coperto e temperature intorno ai 34.7°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a 28.3°C intorno alle ore 23. L’umidità si manterrà tra il 39% e l’80%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni sud-est e sud-ovest con velocità comprese tra 0 e 16 km/h.