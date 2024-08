Meteo Torino, previsioni da Sabato 03/08/2024 a Lunedì 05/08/2024

Sabato, 3 Agosto 2024

Oggi a Torino il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni per la maggior parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32.6°C verso le ore 15:00, mentre la minima si attesterà intorno ai 21°C durante la notte. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante il pomeriggio e salirà al 92% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da direzione sud-est. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Domenica, 4 Agosto 2024

Domenica a Torino il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.9°C e i 31°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 50-75%. Il vento sarà moderato, proveniente da est-sud-est. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni intermittenti, in particolare durante la mattina e il primo pomeriggio.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Lunedì a Torino il tempo si manterrà nuvoloso con possibili schiarite. Le temperature massime raggiungeranno i 31.5°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno ai 22.8°C. L’umidità sarà compresa tra il 40% e il 76%, con venti leggeri provenienti da est-nord-est. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni sparse, soprattutto nel primo pomeriggio e verso sera.

In conclusione, il fine settimana a Torino vedrà un mix di condizioni meteo, con un sabato prevalentemente soleggiato, seguito da una domenica nuvolosa con piogge intermittenti, e un lunedì nuvoloso con possibili precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti sulle condizioni del tempo.