Meteo Trento, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 Agosto 2024

Il tempo a Trento per Sabato sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa. Al mattino e nel pomeriggio sono previste nubi sparse con temperature che varieranno tra i 24.3°C e i 29.4°C. Nel primo pomeriggio è attesa una copertura nuvolosa più consistente e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e nella serata le nubi tenderanno a diradarsi, ma l’umidità rimarrà elevata, con temperature comprese tra i 20.6°C e i 24.6°C.

Domenica, 4 Agosto 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Al mattino, la formazione di nubi e l’umidità porteranno a temperature comprese tra i 20.9°C e i 24.6°C. Nel tardo mattino è prevista una leggera brezza proveniente da est-sud-est. Nel primo pomeriggio la nuvolosità aumenterà, accompagnata da una leggera pioggia e una brezza proveniente da sud-est. Nel pomeriggio e in serata la copertura nuvolosa rimarrà costante, con temperature tra i 20.7°C e i 23.7°C e una leggera brezza da sud.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Per Lunedì, a Trento, le condizioni meteo saranno piuttosto variabili. Al mattino è prevista una copertura nuvolosa con umidità elevata e temperature tra i 20.7°C e i 24.4°C. Nel corso della giornata le condizioni tenderanno a migliorare, con una graduale diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature, che oscilleranno tra i 24.9°C e i 29.3°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest e temperature comprese tra i 20.7°C e i 28.7°C.

In conclusione, l’andamento del meteo per i prossimi giorni a Trento mostra un sabato con nuvolosità diffusa, una domenica con precipitazioni e una variabilità delle condizioni tra nuvolosità e sereno per Lunedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.