Meteo Venezia, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 Agosto 2024

Il meteo a Venezia per sabato prevede una giornata variabile. Al mattino è prevista una copertura nuvolosa con temperature che si aggirano intorno ai 25°C e un’umidità che oscilla tra il 73% e l’81%. Nel corso della giornata le nuvole si diraderanno, portando a cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio, con temperature massime intorno ai 29°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità media tra i 3 e i 12 km/h. Nessuna precipitazione è prevista.

Domenica, 4 Agosto 2024

La domenica a Venezia sarà caratterizzata da un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 24-29°C con un’umidità che raggiungerà il 90% nelle prime ore del mattino. Nel tardo pomeriggio le nuvole si diraderanno, ma nel primo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge, con una velocità del vento che potrà raggiungere i 21 km/h. Nel complesso, sarà una giornata umida e nuvolosa con brevi pause di sereno nel pomeriggio.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Lunedì sarà una giornata nuvolosa a Venezia con temperature comprese tra i 22°C e i 30°C. L’umidità sarà leggermente più bassa rispetto ai giorni precedenti, oscillando tra il 51% e il 69%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità media tra i 6 e i 10 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto per l’intera giornata.

In conclusione, il weekend a Venezia si preannuncia con una varietà di condizioni meteorologiche, passando da una giornata variabile il sabato, a una domenica nuvolosa con possibilità di pioggia, per poi concludersi con una giornata lunedì caratterizzata da un cielo coperto. Sia sabato che domenica vedranno temperature massime intorno ai 29°C, mentre lunedì si prevedono temperature massime intorno ai 30°C. Nonostante la variabilità, il vento sarà moderato e non sono previste condizioni meteorologiche estreme.