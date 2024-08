Meteo Verona, previsioni da Sabato 03 a Lunedì 05 Agosto

Sabato, 3 agosto 2024

Il tempo a Verona sabato sarà caratterizzato da nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, con un cielo poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 31 gradi intorno alle ore 14, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento soffierà da est, con una velocità media che varierà tra 10 e 14 km/h.

Domenica, 4 agosto 2024

Domenica il tempo a Verona si presenterà nuvoloso, con possibilità di piogge deboli al mattino e precipitazioni più intense verso l’ora di pranzo. Nel pomeriggio le nuvole si manterranno, ma le piogge diminuiranno d’intensità. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32 gradi, mentre l’umidità sarà compresa tra il 37% e il 80%. Il vento sarà prevalentemente orientato verso sud e sud-ovest, con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h.

Lunedì, 5 agosto 2024

Lunedì il cielo a Verona sarà nuvoloso per gran parte della giornata, con un calo delle precipitazioni rispetto al giorno precedente. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31 gradi, mentre l’umidità diminuirà gradualmente fino al 44%. Il vento sarà prevalentemente orientato verso sud e sud-ovest, con una velocità media compresa tra 2 e 6 km/h.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività per il weekend, tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste. Sia per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, sia per chi preferisce rimanere al chiuso, conoscere le previsioni del tempo è fondamentale per organizzare al meglio la propria giornata.