Maltempo in Romagna: nubifragio su Rimini, città allagata

Nelle ultime ore le regioni adriatiche stanno affrontando una serie di forti temporali, provocati dall’afflusso di aria più fresca in quota che sta generando una diffusa instabilità atmosferica. Emilia-Romagna e Marche sono attualmente le zone più colpite da questa ondata di maltempo, che sta creando disagi e problematiche in diverse aree.

In Emilia-Romagna la situazione è particolarmente critica. La città di Rimini ha subito un violento nubifragio che ha scaricato oltre 80 mm di pioggia in un breve lasso di tempo. Le forti precipitazioni hanno causato l’allagamento di numerosi sottopassi e strade, rendendo difficile la circolazione e creando un quadro di emergenza. Inoltre, la città ha registrato diverse interruzioni di corrente elettrica, con vari blackout che hanno lasciato molte abitazioni e attività senza energia. Diversi anche gli alberi caduti per le raffiche di vento a tratti intense.

Anche Cesena ha risentito pesantemente delle forti piogge. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato allagamenti significativi e vari disagi per i cittadini. In entrambe le città, i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per gestire l’emergenza, liberare le strade bloccate e garantire la sicurezza pubblica.