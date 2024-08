Meteo Ancona, previsioni da Domenica 04 a Martedì 06 agosto

Domenica, 4 Agosto 2024:

Il tempo a Ancona domenica sarà principalmente soleggiato con poche nuvole. Le temperature saranno elevate, con una massima di 30.5°C nel pomeriggio. Il vento soffierà leggero, principalmente da nord-est e nord-ovest, con velocità variabili tra i 5 e gli 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-90% durante la giornata.

Lunedì, 5 Agosto 2024:

Lunedì è previsto un mix di nubi sparse e sereno con temperature ancora elevate, con una massima di 29.3°C. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità tra i 5 e gli 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56-84% durante la giornata.

Martedì, 6 Agosto 2024:

Martedì il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 29.5°C. Il vento sarà leggero, con una prevalenza da est e sud-est con velocità comprese tra 1 e 16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51-74% durante la giornata.

Con queste previsioni meteo, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per affrontare la calura estiva, evitando di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Inoltre, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento, soprattutto per chi pratica sport all’aperto o per chi si trova in zona costiera. Restate aggiornati sulle previsioni locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.