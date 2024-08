Meteo Aosta, previsioni da Domenica 04/08/2024 a Martedì 06/08/2024

**PREVISIONI METEO**

Domenica, 4 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Domenica indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 20 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, si prevede un aumento delle nuvole con cielo coperto intorno alle 10:00 con una temperatura di 29.1°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature massime intorno ai 31.9°C. Verso sera, il cielo si manterrà coperto con una diminuzione delle temperature, arrivando a 19.5°C intorno alle 23:00. L’umidità sarà inizialmente intorno al 53% al mattino, per poi diminuire al 22% in serata. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 1 e 15 km/h proveniente da diverse direzioni durante la giornata.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Per Lunedì, si prevede un cielo inizialmente coperto con temperature intorno ai 18.7°C a mezzanotte. Durante la mattinata il cielo rimarrà coperto con un’umidità intorno al 59%, mentre nel pomeriggio il tempo migliorerà con poche nuvole e un aumento delle temperature fino a 32.3°C. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 21.7 e 32.3°C. Il vento soffierà con una velocità tra 0 e 10 km/h proveniente principalmente da est-sudest.

Martedì, 6 Agosto 2024

Le previsioni per Martedì indicano un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20.9°C. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un’umidità tra il 38% e il 78%. Le temperature massime saranno intorno ai 31.3°C e il vento soffierà con una velocità tra 0 e 12 km/h proveniente principalmente da est-sudest.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile pianificare le attività per i prossimi giorni tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste. Sia Domenica che Lunedì si prevedono temperature elevate con cieli prevalentemente coperti, mentre Martedì si prospetta una giornata con temperature gradevoli e cielo sereno. Restate aggiornati sulle previsioni locali per eventuali cambiamenti.