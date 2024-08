Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 04 a Martedì 06 Agosto

Domenica, 04 Agosto 2024

Per Domenica si prevede una giornata variabile. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature intorno ai 24-28°C. Nel primo pomeriggio si avranno nubi sparse con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. Successivamente, dal tardo pomeriggio in poi, sono attese precipitazioni, inizialmente deboli ma in crescita verso sera, con temperature che scenderanno fino ai 22-23°C. Il vento sarà debole con direzione variabile.

Lunedì, 05 Agosto 2024

Lunedì si prospetta una giornata prevalentemente nuvolosa. La mattina il cielo sarà coperto, con temperature comprese tra 21-25°C. Nel corso della giornata la nuvolosità diminuirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 26-30°C. Nel tardo pomeriggio e durante la sera le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 23-25°C. Il vento sarà debole con prevalenza da nord-ovest.

Martedì, 06 Agosto 2024

Martedì si prevede una giornata inizialmente serena, con temperature comprese tra 22-28°C. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio si avranno nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa. Nel primo pomeriggio sono attese precipitazioni, inizialmente deboli ma in crescita verso sera, con temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. Il vento sarà debole con direzione variabile.

In conclusione, nei prossimi giorni a Campobasso ci sarà un mix di condizioni meteorologiche, con alternanza di sole, nuvole e precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo e di adeguare le attività all’evolversi delle condizioni atmosferiche.