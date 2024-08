Meteo Padova, previsioni da Domenica 04 a Martedì 06 Agosto

Domenica, 4 Agosto 2024

La giornata di domenica a Padova sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con precipitazioni previste al mattino. Le prime ore della giornata saranno dominate da nubi sparse con un’umidità elevata che raggiungerà il 95% alle 00:00. Man mano che avanza la mattinata, le nuvole si addenseranno portando piogge leggere intorno alle 07:00. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno, con un cielo nuvoloso e temperature che raggiungeranno i 31.4°C intorno alle 13:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà coperto con temperature in leggero calo e umidità intorno al 70%. Il vento soffierà da direzione nord-nord-est con una velocità media compresa tra 2 e 16 km/h.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Lunedì il cielo a Padova sarà prevalentemente coperto con un’umidità che oscillerà tra il 60% e il 78%. Le temperature si manterranno intorno ai 32°C nel corso della giornata, con leggere variazioni. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra 1 e 9 km/h. Nel corso della giornata, il cielo sarà principalmente coperto con alcune schiarite nel pomeriggio e in serata. Non sono previste precipitazioni significative, ma vanno considerate brevi piogge leggere in alcune fasi della giornata.

Martedì, 6 Agosto 2024

Martedì a Padova si prevede una giornata prevalentemente coperta con un’umidità che si manterrà intorno al 75%. Le temperature massime saranno intorno ai 31.4°C, mentre le minime si attesteranno intorno ai 23.5°C. Il vento soffierà da nord-nord-est con una velocità media di 0-9 km/h. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata con nubi sparse e in alcune fasi, è possibile che si verifichino brevi schiarite. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere in considerazione l’eventualità di piogge leggere.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato del clima a Padova per i prossimi giorni. È importante tenere conto di queste informazioni per pianificare al meglio le attività all’aperto e prepararsi adeguatamente alle condizioni meteorologiche in arrivo.