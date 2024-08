Meteo Perugia, previsioni da Domenica 04 a Martedì 06 Agosto

Domenica 4 Agosto 2024

Per Domenica 4 Agosto 2024, a Perugia, il tempo si presenterà prevalentemente sereno per gran parte della giornata, con un aumento delle nuvole a partire dal pomeriggio. Le temperature inizieranno a 20.2°C a mezzanotte per poi salire gradualmente, raggiungendo il picco di 32.1°C alle 13:00. L’umidità si manterrà intorno al 38-44% durante le ore diurne. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità variabile tra i 7 e i 15 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 25.3°C e i 24.1°C.

Lunedì 5 Agosto 2024

Per Lunedì 5 Agosto 2024, il cielo su Perugia sarà nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature scenderanno leggermente rispetto alla giornata precedente, con un minimo di 22.7°C alle prime ore del mattino e un massimo di 33.8°C intorno alle 15:00. L’umidità si manterrà tra il 23% e il 50%, mentre il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra i 2 e gli 11 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si aprirà e le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 24.8°C a mezzanotte.

Martedì 6 Agosto 2024

Per Martedì 6 Agosto 2024, il cielo su Perugia si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature saranno in aumento rispetto al giorno precedente, con un minimo di 22.7°C alle prime ore del mattino e un massimo di 34.5°C intorno alle 14:00. L’umidità si manterrà tra il 31% e il 81%, con un picco di umidità intorno alle 21:00. Il vento soffierà principalmente da sud-ovest con una velocità variabile tra i 2 e i 12 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente, e si potrebbero verificare deboli piogge o nubi sparse. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 24.5°C a mezzanotte.