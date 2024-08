Meteo Trento, previsioni da Domenica 04 a Martedì 06 Agosto

Domenica, 4 Agosto 2024

Il tempo a Trento domenica sarà variabile, con cieli coperti nella prima parte della giornata e precipitazioni leggere durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 21-23°C durante la notte e al mattino, ma saliranno gradualmente fino a toccare i 30°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà relativamente alta, oscillando tra il 50% e il 86%. Il vento sarà generalmente leggero, con velocità comprese tra 1 e 9 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e meridionali.

Lunedì, 5 Agosto 2024

Lunedì il cielo sarà nuvoloso per gran parte del giorno, con una leggera diminuzione delle nuvole nel primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative, e le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 31°C. L’umidità si manterrà intorno al 46-93%. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità tra 0 e 8 km/h, proveniente da direzioni variabili, ma principalmente da sud e sud-ovest.

Martedì, 6 Agosto 2024

Martedì il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con poche schiarite durante la mattina e nel primo pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra i 22°C e i 31°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 48% e il 96%. Il vento sarà leggero, con velocità tra 1 e 14 km/h, principalmente proveniente da direzioni meridionali e sud-occidentali.

In conclusione, i prossimi giorni a Trento saranno caratterizzati da temperature elevate e cieli prevalentemente nuvolosi, con possibilità di precipitazioni leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente per far fronte alle temperature in aumento. Buon tempo a tutti!